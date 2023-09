Final Fantasy VII Rebirth : Toutes les infos à retenir des previews (Vincent pas jouables, poids du jeu, zones ouvertes…)

Tout savoir sur les previews du jeu

Après avoir consulté les previews et interviews publiées par IGN et Game Informer, on a désormais une idée plus claire de ce que cet épisode va proposer, tout en ayant des réponses à certaines questions posées depuis quelques jours.

Voici les informations que l’on peut retenir sur Final Fantasy VII Rebirth grâce aux previews :

Vincent ne sera pas jouable , il rejoindra le groupe de la même manière que Red XIII dans Remake

, il rejoindra le groupe de la même manière que Red XIII dans Remake Sephiroth est bien jouable dans le flashback de Nibelheim : il possède deux postures, une offensive et une défensive

: il possède deux postures, une offensive et une défensive Cloud dispose de plus de combos de base (toujours avec Carré)

Red XIII dispose d’une jauge de Vengeance qui va se remplir peu à peu et qui, une fois enclenchée, va lui donner des buffs d’attaques et d’esquive

Il y aura plusieurs attaques en synergies pour chaque paire de personnages (Gamespot en a vu 2 pour Cloud & Sephiroth), en plus d’une attaque liée à une Limite en synergie

(Gamespot en a vu 2 pour Cloud & Sephiroth), en plus d’une attaque liée à une Limite en synergie L’exploration est plus libre avec davantage d’interaction avec l’environnement, comme le fait de pouvoir grimper sur certains murs

Davantage de puzzles environnementaux

Le jeu est plus ouvert que Remake, avec de plus grandes zones à explorer, sans pour autant être immense (la démo était limitée volontairement à ce sujet)

Des appareils donneront des informations sur les décors que l’on va traverser, tout en donnant des missions de chasse avec différents objectifs

Les chocobos peuvent chercher des trésors

Les chocobos sont personnalisables avec des montures et des armures

Il y aura des bébés Chocobos (oui cette information est essentielle)

Un système de craft a été ajouté pour créer des potions et d’autres objets

Il est possible de créer trois configurations de groupe et de switcher à l’envie sans repasser par le menu principal (sauf en combat)

sans repasser par le menu principal (sauf en combat) Le mini-jeu de la parade est plus long, il demande maintenant de recruter des soldats, de les arranger et de mener la parade

Il faudra deux disques pour l’installer, mais un seul pour jouer

Le jeu pèse aux alentours de 150 Go

Deux modes sont confirmés : un mode 60 fps et un mode 4K

Votre progression dans Remake ne sera pas transférée vers Rebirth, mais votre sauvegarde donnera accès à une Materia exclusive

Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024, en exclusivité sur PS5.