Final Fantasy Pixel Remaster : La saga est listée sur PlayStation 4 et Switch, des portages en vue

On a bien compris que Square Enix aime les remasters, mais l’éditeur n’a pas pour autant envie de mettre les mêmes moyens dans des remasters des premiers épisodes que ceux mis dans la saga Final Fantasy VII, qui est bien plus rentable. C’est pourquoi on a eu droit aux Final Fantasy Pixel Remasters, qui offrent un coup de jeune aux six premiers opus de la saga sans pour autant les dénaturer de leur charme old-school. Ces remasters sont pour le moment uniquement disponibles sur PC et mobiles, mais il semblerait que des portages consoles soient prévus.

Enfin des versions consoles pour les remasters ?

C’est via Reddit que certains internautes se sont rendus compte que les différents épisodes de la collection Final Fantasy Pixel Remaster venaient d’être listés chez l’organisme de classification américain, à savoir l’ESRB, et pas sur n’importe quelles plateformes, mais sur Nintendo Switch et PlayStation 4. On y voit des dépôts concernant Final Fantasy I à VI, ce qui peut laisser penser que les six épisodes sortiraient d’un seul coup.

On se doutait que des versions consoles (surtout Switch) arriveraient un jour, mais Square Enix n’a rien officialisé pour le moment. Patience donc, même si un listing de ce genre laisse généralement peu de place au doute.