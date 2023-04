Final Fantasy Pixel Remaster : Enfin une date pour les versions PS4 et Switch de la compilation

Une police revue et corrigée

Les versions PS4 et Nintendo Switch de la compilation Final Fantasy Pixel Remaster sont donc prévues pour le 19 avril prochain.

Il sera possible d’acheter la compilation en un seul bloc pour un peu plus de 70 €, mais les jeux seront aussi vendus à l’unité. Final Fantasy premier du nom et Final Fantasy II seront vendus moins cher que les autres, à seulement 11,99 € contre 17,99 € (si la conversion dollars – euros reste telle qu’elle). On parle ici de la date de sortie de l’édition numérique de la compilation. Pour ce qui est de la version physique, c’est toujours la grande inconnue.

Ces versions consoles promettent d’apporter quelques changements à commencer par une correction de la police des textes, un détail qui avait été très critiqué lors de la sortie de la version PC des jeux. On pourra donc choisir entre la nouvelle police et une autre plus à l’ancienne, tout comme pour la bande-son de chaque jeu, où l’on pourra passer de la version originale à celle réorchestrée. Ces remasters apportent aussi l’option de désactiver les combats aléatoires tout en gagnant plus d’expérience lors de chaque combat, afin de vous rendre la vie plus facile si vous n’avez pas le temps de faire du level-up.