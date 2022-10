Super Mario Bros : Une image promotionnelle du film nous montre le design de Peach

Nintendo a dévoilé les toutes premières images du film Super Mario Bros à l’occasion du New-York Comic Con et d’un Nintendo Direct un peu spécial. On a pu assister à la présentation du tout premier trailer de ce projet qui aura mis des années à se concrétiser, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat semble étonnamment être assez réussi, pour le peu qui a été montré. Cette première vidéo nous montrait les designs de certains personnages comme Bowser, Luigi, Toad et bien entendu Mario, mais un certaine princesse manquait à l’appel.

Peach prend la pose

Peach n’était pas présente dans ce trailer, mais on sait déjà à quoi elle va ressembler dans le film. La faute à une nouvelle fuite, avec une image promotionnelle qui nous montre notre moustachu préféré, Toad, ainsi que la princesse.

Le design de cette dernière est somme toute assez proche de celui que l’on peut retrouver dans les jeux vidéo, ce qui offre un résultat sans doute un peu plus convaincant que le design de Mario. On attend maintenant de voir Peach en mouvement dans une prochaine bande-annonce. Pour rappel, en anglais, son doublage a été confié à l’actrice Anya Taylor-Joy.