Le film Super Mario Bros dévoile son premier trailer, le résultat est impressionnant !

C’est une grande étape pour Nintendo, qui se lance aujourd’hui dans le grand bain du cinéma avec le film Super Mario Bros, produit en collaboration avec le studio Illumination, à qui l’on doit les films Moi, Moche et Méchant ainsi que Les Minions. Après des années d’attente, Nintendo a choisi de nous montrer les premières images de ce film à travers un très court Nintendo Direct, durant lequel Shigeru Miyamoto a introduit le tout premier trailer du film.

Un premier trailer réussi ?

Cette première bande-annonce fait donc la part belle au roi des Koopas, Bowser, qui est ici interprété par Jack Black, et il faut dire que le résultat semble être convaincant. Aussi bien d’un point de vue doublage que visuel, car il faut bien l’avouer, ces premières nous montrent une direction artistique très plaisante ainsi qu’un résultat technique assez bluffant (en dehors du visage de Mario qui a tout de même de quoi faire tiquer).

On doit bien avouer que l’on était plutôt inquiet de la performance de Chris Pratt, mais ce dernier ne semble pas avoir beaucoup modifié sa voix pour la rôle. Chris Pratt fait du Chris Pratt donc. Au moins, on évite l’accent italien raté, ce qui est sans doute une grand victoire. Le trailer doublé en français est disponible ci-dessous, mais on ne sait pas s’il s’agit du doublage final ou non (pitié pas de YouTubeurs).

Un site officiel a ouvert ses portes et nous précise que ce sont Aaron Horvath et Michael Jelenic (Teen Titans Go!) qui réaliseront le film, avec un scénario écrit par Matthew Fogel (The LEGO Movie 2).

Il nous tarde maintenant de voir le résultat sur grand écran, en sachant que ce film Super Mario Bros sortira chez nous le 29 mars 2023, soit une petite semaine avant les Etats-Unis.