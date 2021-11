Le film Star Wars: Rogue Squadron est repoussé indéfiniment

Il y a maintenant presque un an, on apprenait que Disney planchait sur un film Star Wars: Rogue Squadron, qui reprenait seulement le nom du jeu vidéo sans adapter ce qu’il racontait. Le film a été confié à Patty Jenkins, à qui l’on doit les récents films Wonder Woman, et on pensait alors que l’on pourrait le voir sur grand écran d’ici la fin de l’année 2023, mais c’était sans compter un report.

Une autre adaptation de jeu à la place ?

C’est The Hollywood Reporter qui donne l’information, et qui précise alors que le film Star Wars: Rogue Squadron devait démarrer sa production et entrer en tournage durant l’année 2022, ce qui n’arrivera pas selon les sources du site.

Pour le moment, le projet a été complétement retiré du calendrier de production, mais cela ne veut pas dire qu’il est annulé. Il est alors précisé que cela pourrait être dû à un conflit de planning, étant donné que Patty Jenkins a déjà commencé son travail sur Wonder Woman 3 pour Warner Bros, ainsi qu’un film Cléopâtre pour la Paramount.

Maintenant, il est possible que Disney programme un autre film Star Wars pour la date précédemment occupée par Star Wars: Rogue Squadron. Et puisque l’on est là pour parler de jeux vidéo avant tout (ou d’adaptation de jeux), la rumeur autour du potentiel film Star Wars: Knight of the Old Republic prend alors de l’ampleur sur les réseaux sociaux, qui viendrait prendre ce créneau, mais en l’absence de sources sûres sur le sujet, on évitera de confirmer cela.