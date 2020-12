Le film Star Wars: Rogue Squadron ne sera pas une adaptation des jeux

Dans la nuit de jeudi et vendredi dernier, Disney a tenu une conférence pour ses investisseurs dans laquelle l’entreprise faisait le point sur tout le contenu à venir sur Disney+ et au cinéma. On a alors eu la surprise de voir qu’un film Star Wars: Rogue Squadron était en préparation, et s’il porte le même nom que la série de jeux vidéo, il n’a rien à voir avec cette dernière.

Un nom identique, mais une direction différente

Le film réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman) sera en effet une histoire originale, qui ne sera basée sur aucune autre oeuvre même si les influences seront évidemment là, comme la réalisatrice l’a déclaré lors d’une interview avec IGN :

« Avec le film Rogue Squadron, nous faisons quelque chose d’original avec une grande influence des jeux et des livres. Il y a beaucoup de choses que nous reconnaissons et que nous comprenons à propos des qualités de ces oeuvres, mais oui, le film est une histoire original et je suis excitée à l’idée de le faire. »

Il faudra donc s’attendre à voir de nouveaux personnages dans ce film, qui est pour l’instant prévu pour la fin d’année 2023. En attendant, les fans de pilotages peuvent patienter en jouant à Star Wars Squadrons, sorti sur PC, PS4 et Xbox One plus tôt cette année.