La série TV Halo montrera son premier trailer lors des Game Awards

Lors de la célébration autour des 20 ans de la série Halo et de la toute première console Xbox, on a eu la joie d’apprendre que le multijoueur de Halo Infinite était déployé dans la foulée, mais on a aussi eu droit au tout premier teaser de la série télévisée Halo. Après ce très bref aperçu en compagnie de Master Chief, la série nous donne rendez-vous pour les Game Awards.

Enfin du concret pour la série

Dans la nuit de jeudi à vendredi, on pourra donc découvrir le tout premier trailer pour cette série télévisée Halo, qui sera diffusée en 2022 sur Paramount+, qui n’est toujours pas disponible chez nous.

On découvre aujourd’hui un rapide teaser de ce trailer, qui montre quelques images tout en nous donnant rendez-vous pour les Game Awards. Ne manquez donc pas la cérémonie de vendredi matin, et si vous préférez dormir (on vous comprend), notez que vous retrouverez ce premier trailer directement sur notre site après sa publication.