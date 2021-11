Sega dépose la marque Sonic Frontiers au Japon

Annoncé un peu plus tôt dans l’année, et de façon prématurée pour Takashi Iizuka, le nouvel épisode majeur de Sonic n’a pas encore donné la moindre information, et on ignore pour le moment son titre. Mais cela pourrait changer dès aujourd’hui avec un nouveau dépôt de marque de la part de Sega.

Le titre du prochain épisode majeur ?

On apprend alors que l’éditeur japonais vient récemment de déposer le nom de Sonic Frontiers au Japon. Si pour le moment, aucun autre détail n’est connu à propos de ce dépôt de marque, le lien avec le nouvel épisode prévu pour 2022 est forcément facile à faire.

Certaines rumeurs évoquaient le nom de « Sonic Rangers » durant l’été, mais il est possible que ce Sonic Frontiers soit donc le nom de ce nouvel opus, censé marquer un tournant dans la série.

On attend maintenant de voir si Sega va communiquer officiellement sur cette nouvelle marque.