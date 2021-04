Le film Resident Evil: Welcome to Raccoon City est repoussé de septembre à novembre

Même si les cinémas commencent à rouvrir un peu partout dans le monde (sauf en France), notamment aux Etats-Unis, les reports de films continuent d’être monnaie courante. Cette fois-ci, c’est au tour du film Resident Evil de revoir ses plans, comme l’annonce la société de production Screen Gems (relayé par The Hollywood Reporter).

Un report pour la fin d’année

Initialement prévu pour le 3 septembre, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, puisque c’est désormais comme cela qu’il faut l’appeler, ne sortira pas avant le 24 novembre. On peut également voir cette information sur la bio du compte Twitter officiel du film, qui n’a toujours pas tweeté pour annoncer la nouvelle.

On espère cependant que les images du film ne vont plus trop tarder, afin de se faire une idée de ce à quoi ressemblera ce long-métrage, qui devrait être nettement plus fidèles aux jeux que ne l’étaient les films de Paul W.S. Anderson.