Le film Final Fantasy VII Advent Children va ressortir au cinéma en France pour fêter l’arrivée de Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth est disponible depuis hier et permet à tous les fans du JRPG de retrouver Cloud, Tifa, Aerith et compagnie dans leur épopée pour sauver le monde. Square Enix a bien conscience qu’il s’agit là du titre le plus important de son année et souhaite donc capitaliser le plus possible dessus, c’est pourquoi il n’hésite pas à faire la promotion de plein de projets parallèles au monde de Final Fantasy VII. Notamment en remettant en salles le film Final Fantasy VII: Advent Children dans sa version appelée « Complete », autrement dit sa version longue.