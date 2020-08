FIFA 21 ne supportera pas le cross-play

Si FIFA 21 semble toujours autant chouchouter son bébé FUT et à degré moindre cette fois son mode Carrière, on ne peut pas en dire autant de sa capacité à pouvoir faire s’affronter les joueurs toutes plateformes confondues. Et si le cross-play est une tendance à la hausse sur le marché, pour la « simulation » sportive d’Electronic Arts, c’est râpé.

Pas ensemble, pas ensemble, hé, hé !

Ainsi, qu’il s’agisse d’une situation où vous avez la version PlayStation 4 du jeu et qu’un ami l’a sur Xbox One, vous ne pourrez pas vous affrontez. De la même manière, dans une configuration similaire sur la prochaine génération, le cross-play n’est pas supporté. Enfin, et là on pouvait s’y attendre, entre un joueur sur PlayStation 4 et un autre sur PlayStation 5, là non plus, ce qui est logique puisque nous parlons sans doute de deux versions du jeu différentes – à l’instar de FIFA 14 – qui se révèlent donc fort logiquement incompatibles.

En bref, peu importe votre exemplaire de FIFA 21, vous ne pourrez jouer qu’avec les possesseurs du jeu de sport l’ayant sur la même machine, de même génération, que vous. Seule votre progression au sein du mode FUT est conservée sur la génération d’après si vous effectuez la transition. Pour le reste, vous aurez le choix puisqu’il sera disponible le 9 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, PC et Nintendo Switch.