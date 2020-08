FIFA 21 : le nouveau mode Carrière se dévoile par le biais d’un trailer

FIFA 21 fait pas mal parler de lui ces derniers temps, entre l’annonce des nouveautés pour le mode FUT et l’envie de EA de réduire la toxicité en ligne. Aujourd’hui c’est le mode Carrière qui aborde ses nouveautés et qui est présenté dans un trailer de deux minutes trente.

Un petit coté Football Manager

Il sera désormais possible de vivre la simulation du match en live et d’intervenir en jeu si cela devait s’avérer nécessaire (fin de match, penalty, …), le tout instantanément. Il vous sera également possible d’ajuster vos tactiques en direct afin d’inverser la tendance d’un match qui pourrait être mal parti. Vous aurez à votre disposition tout un tas d’informations et de statistiques qui vous aideront dans vos prises de décisions (jauge de fatigue des joueurs, possession de balle, changement suggéré, …).

Pour continuer dans la gestion et la simulation qui font fortement penser à la licence Football Manager, Alex Constantinescu qui est le Senior Game Designer du jeu précise qu’il sera possible de gérer le calendrier et le planning pré-matchs. En d’autres termes, vous pourrez décider si les joueurs doivent se reposer complètement ou faire des sessions de récupérations tel ou tel jour les veilles de match ou à l’arrivée de grosses échéances (match de coupe d’Europe, …).

Les transferts devraient être repensés pour une fidélité toujours plus grande et des options toujours plus nombreuses seront présentes. Il sera désormais possible d’offrir un contrat de prêt avec option d’achat, voir d’inclure carrément un joueur de votre effectif dans la transaction en plus d’un somme d’argent définie. Les contrats des tops players seront régulièrement revu à la hausse et des rivalités historiques entre clubs pourraient ajouter de la difficulté dans certains transferts (PSG/OM, Barça/Réal, Milan/Inter).

Toutes les informations sont détaillées ici (en anglais) et pour rappel, FIFA 21 est prévu pour une sortie au 9 octobre sur PC, consoles actuelles et nouvelles générations.