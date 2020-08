FIFA 21 présente les nouveautés de son mode FUT

Après avoir émis le souhait de réduire la toxicité et de dynamiser les parties en multijoueur dans FIFA 21, Electronic Arts continue aujourd’hui de mettre l’accent sur la convivialité de son jeu de football. Et quoi de mieux que son mode de jeu phare FUT – presque titre à part entière – pour donner envie aux joueurs de s’intéresser à la version électronique de la saison 2020-2021. Il est donc temps de faire un point sur les ajouts du mode de jeu annoncés.

Un FUT 21 sous le signe du social et de la coop

Une des informations les plus importantes concernent certainement le fait de pouvoir jouer en coop à deux, contre d’autres joueurs humains en duo (ou même solo) au sein des modes Matchs Amicaux FUT ou Division Rivals, ou bien face à l’IA en Clash d’équipes. L’intérêt, en cas de victoire, se traduit par un gain de récompenses équivalent entre les deux joueurs. Sympathique si l’on connait un ami particulièrement doué.

L’apparition des Événements FUT alimente quant à lui l’aspect communautaire du mode de jeu. Avec les Événements Équipe, participez à un affrontement communautaire entre différentes équipes afin de débloquer des crédits, packs, joueurs ou encore des éléments club. Quant aux Événements Communautaires, point de confrontation mais plutôt de la coopération : participez à un défi global commun à tous les joueurs de FUT et partagez les récompenses obtenues en remplissant les objectifs demandés.

Avec les Moments Déterminants, les buts, arrêts ou passes décisives des joueurs de foot de la vraie vie auront des conséquences sur leurs statistiques dans FUT. Selon l’action effectuée, la statistique de l’élément Moments de votre carte joueur FUT augmentera donc plus ou moins.

Une expérience davantage personnalisable

Lorsque l’on passe beaucoup de temps sur un mode de jeu, il est toujours agréable de pouvoir personnaliser à son goût des éléments mis à notre disposition à cet effet. L’arrivée de Stade FUT est donc idéale puisqu’il n’y a rien de tel que modeler son antre à son image pour arpenter fièrement la pelouse avec ses joueurs. Pour se faire, l’entrée des joueurs, les cérémonies de but, les effets pyrotechniques jusqu’aux fameux tifos, tous ces éléments seront personnalisables. Evidemment, au fur et à mesure que votre club progresse, davantage de possibilités s’offriront à vous.

Enfin, EA conclut avec les FUT 100, top qui regroupe 100 joueurs ICÔNE avec parmi eux, Zidane, Pelé, Maradona ou encore le brésilien Ronaldo, déjà bien connus des joueurs de FUT. Ce top compte par ailleurs les arrivées toutes fraîches de Xavi, Philip Lahm, Samuel Eto’o et, le col relevé, Eric Cantona.

FIFA 21 est toujours attendu pour le 9 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, PC (Origin et Steam), puis un peu plus tard cette année sur consoles nouvelle génération.