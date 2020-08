FIFA 21 se veut moins toxique et plus dynamique en multijoueur en ligne

Après nous avoir dévoilé en large et en travers ses phases de gameplay, FIFA 21 refait parler de lui par le biais d’Electronic Arts. C’est lors d’une interview donnée à Eurogamer que EA s’est exprimé sur les changements à venir sur le mode en ligne du prochain opus de la licence.

Célébrations supprimées et animations raccourcies

Les développeurs ont visiblement envie de réduire le nombre de trolls et de gestes toxiques en ligne en prenant le problème à bras le corps. Et ce sont donc deux célébrations principalement qui vont en faire les frais avec Chute et Ok qui vont être purement et simplement supprimées du prochain opus. Dans la même lignée de pensée, les animations et les phases d’arrêts de jeu vont être raccourcies afin de dynamiser l’ensemble du match.

Ainsi vous aurez désormais 10 secondes pour le coup d’envoi, 12 secondes pour une touche, 15 secondes pour un dégagement, un corner ou un penalty, et 20 secondes pour un coup franc. Un travail a aussi été effectué sur le sifflement de la mi-temps pour qu’il soit plus logique en phase avec l’action en cours. FIFA 21 est attendu en fin d’année, le 9 octobre, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch et plus tard sur PlayStation 5, Xbox Series X et Stadia.