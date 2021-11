Final Fantasy VII Remake – Material Ultimania : Présentation et avis sur le livre de Mana Books

Il y a quelques mois (même plus d’un an) de cela sortait un jeu très attendu des fans de RPG. Ce titre, tout le monde ou presque en a entendu parler : c’est Final Fantasy VII Remake. Très bien reçu à l’époque tant par les critiques que par les joueurs, il n’y a rien de surprenant à ce que le travail effectué autour du jeu ait ensuite été proposé sous forme de livre. Et c’est justement de l’un de ces livres dont nous allons vous parler aujourd’hui avec Final Fantasy VII Remake – Material Ultimania.

Édité par Mana Books, cet ouvrage dédié au remake de l’opus le plus apprécié de la franchise pèse pas loin de 340 pages et vous emmènera à travers l’ensemble de l’œuvre créée par Square Enix. D’ailleurs, vous avez joué à Intergrade vous ?

Compte-tenu du succès du support d’origine et du remake, il y a fort à parier que l’ouvrage qui nous est ici proposé sera du même acabit. Et nous allons nous en assurer ici même, avec vous.

Un livre tant qualitatif…

La première chose qui frappe en prenant en main Final Fantasy VII Remake – Material Ultimania, c’est très certainement son poids. Largement plus lourd que les autres ouvrages de la même longueur, le présent livre peut se vanter d’une épaisse couverture cartonnée très qualitative, donnant sur plusieurs centaines de pages elles aussi imprimées sur du papier épais, de grande qualité, avec une impression de très bonne facture. L’illustration présente sur la couverture est, par ailleurs, très rassurante quant à la qualité visuelle du contenu puisque le Cloud qui nous est montré ici est incroyablement réussi.

Une fois ouvert, ce FFVIIR – Material Ultimania se découpe en cinq parties assez denses en contenu. On y retrouve des œuvres visuelles, concept arts, feuilles de planification, bande-son, mais également interviews des doubleurs et doubleuses. Le tout étant articulé en de nombreux sous-chapitres rendant la lecture et le parcours fluides et appréciables.

Par exemple, le lecteur peut découvrir de longues et complètes présentations des divers personnages du titre. Le tout s’accompagne de splendides illustrations avec, bien entendu, les commentaires des membres de l’équipe de développement. Parmi ces commentaires, il est notamment question de revenir sur la création des héros, ainsi que sur les décisions prises quant au design de ces derniers. Évidemment, en plus de ces présentations des personnages, ce sont aussi les lieux et décors divers explorés par nos héros qui sont au cœur de l’ouvrage.

… Que quantitatif

Néanmoins, et soulignons-le de suite, le livre dans sa globalité est assez sombre, proposant des illustrations à la taille souvent réduite afin d’en proposer plus sur une seule page, ce qui rend la visibilité des détails moins importante. C’est un peu dommage puisque FFVIIR – Material Ultimania est, avant tout, un livre visuel. C’est tout du moins notre ressenti.

Par ailleurs, certains textes sont petits. Rien de bien handicapant puisque le tout reste très lisible, mais une impression en police plus grande n’aurait pas été de trop. Sans doute était-ce un choix fait pour économiser les pages et éviter de publier un ouvrage encore plus lourd que ce qu’il est actuellement, mais c’est dommage de faire face à ce petit défaut quand on voit la qualité générale du bouquin.

Malgré tout, le livre reste très agréable à parcourir et est assez difficile à lâcher. Découvrir les documents préparatoires de l’univers ou de la bande-son est tout ce qu’il y a de plus jouissif. D’ailleurs, les amoureux des aventures de Cloud et Tifa ne manqueront pas d’avoir leur musique favorite en tête en parcourant la partie dédiée à cet aspect précis de la création nippone.

En outre, le livre ne manque pas de rappeler les joueurs à leurs scènes marquantes tout en leur permettant d’en découvrir plus sur les à-côtés via les nombreuses interviews effectuées auprès des doubleurs et doubleuses pour l’occasion. C’est ainsi l’opportunité de mettre un autre visage sur les voix qui accompagnent chaque personnage et d’en découvrir plus sur leur métier ainsi que sur leur expérience au cours du développement du jeu.

Faut-il craquer pour Final Fantasy VII Remake – Material Ultimania ?

Dès lors, et vous l’aurez compris, Final Fantasy VII Remake – Material Ultimania est un excellent ouvrage, très complet, à l’image de ce que l’éditeur a déjà su nous proposer par le passé. Tant par les illustrations proposées que par les textes explicatifs qui y sont adossés, le lecteur a toutes les cartes en main pour découvrir l’univers gigantesque que Square Enix a créé.

S’il n’est pas exempt de quelques petits défauts, cet ouvrage est malgré tout à mettre entre les mains de tous les fans de cet épisode précis ou des fans de la licence dans sa globalité. Mana Books nous signe ici une œuvre intéressante qui saura ravir les amoureux de la franchise nippone.