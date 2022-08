Accueil » Actualités » Fear Effect Reinvented se montre enfin via un teaser trailer de gameplay

En voilà un qui a fait silence radio depuis son annonce en 2017. Fear Effect Reinvented, remake du premier épisode de la licence action-aventure débutée en 2000, émerge de nulle part à la Gamescom 2022, avec un teaser trailer où l’on peut même voir quelques bribes de gameplay.

Un coup de neuf pour une aventure remaniée

Il ne faut pas longtemps avant de voir les effets de la refonte que propose ce Fear Effect Reinvented. Visuellement, même si tout ne semble pas parfait, on parvient à reconnaître l’identité visuelle de la licence sous un nouveau jour.

Mais surtout, exit la mise en scène qu’offrait les déplacements sur plans de caméras fixes, à la manière des vieux Resident Evil, et place à une vue TPS. On remarque d’ailleurs la présence d’un système de couverture. Pas de panique cependant, le côté survival-horror ne disparaîtra pas et subira lui aussi quelques modifications.

Côté histoire, nous incarnons toujours le trio de mercenaires Hana Tsu-Vachel, Royce Glas, et Deke, tous liés à une campagne jouable distincte, partis à la recherche de la fille d’un chef de la triade, mystérieusement kidnappée.

Même si l’ensemble paraît un poil rigide, rappelons qu’il ne s’agit que d’un teaser. Pour autant, Forever Entertainment déclare que Fear Effect Reinvented arrivera « plus tôt qu’on ne le pense ».

Une manière assez rare de donner des informations sur une date de sortie, d’autant qu’on ne sait pas vraiment les plateformes de disponibilité d’un titre prévu initialement sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Il y a fort à parier que la new gen sera concernée, mais nous restons en attente de l’officialisation de l’éditeur.