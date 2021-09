Far Cry 6 : Pas de ray-tracing sur consoles, que sur PC

La sortie de Far Cry 6 se rapproche à grand pas, et les derniers détails commencent à être donnés par Ubisoft à propos de son prochain gros hit de fin d’année. On a eu droit à un tour d’horizon de ce qu’aura a offrir le jeu dans un récente vidéo, et on a désormais quelques précisions du côté de la technique, avec la question du ray-tracing.

Yara pas de ray-tracing sur next-gen

Stephanie Brenham, programmeuse en chef 3D, a déclaré au site Wccftech que le ray-tracing serait l’une des technologies exclusives à la version PC du jeu. Souhaitant être sûr que cela n’avait pas été compris de travers, TechRadar a contacté Ubisoft pour avoir plus de précisions, qui a bien confirmé que le ray-tracing ne sera disponible que sur PC :

« Sur console, notre objectif a toujours été de tiré avantage des capacités des nouvelles machines, en optimisant les performances et en visant du 4K et en réalisant les 60 fps par exemple, tout en nous assurant que l’expérience sur la génération précédente reste consistante. »

Les consoles de nouvelles génération n’auront donc pas la possibilité de voir les plus beaux reflets de Yara, sauf si une mise à jour vient changer cela ensuite.

Far Cry 6 sortira le 7 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.