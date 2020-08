Fall Guys : Un Twitch Rivals organisé la semaine prochaine

Alors que Fall Guys : Ultimate Knockout a récemment dépassé la barre des 2 millions de vente sur Steam (sans compter son énorme succès sur PlayStation grâce au programme du PlayStation Plus), le titre s’invite à l’occasion d’un tournoi organisé sur Twitch dont on connait précisément la date et l’heure.

Rendez-vous la semaine prochaine

C’est le vendredi 28 août à partir de 22h que se déroulera l’événement qui se tiendra sur la chaine officiel de Twitch Rivals. Pas plus d’informations pour le moment sur le format du tournoi, ni des invités qui seront présents (on imagine aisément plusieurs streamers à succès) mais on nous promet de nous en dévoiler très prochainement.

Aussi si vous n’étiez pas au courant, les développeurs ont procédé à quelques ajustements sur leur serveur afin d’améliorer l’expérience de jeu pour les joueurs. Ainsi, il ne sera plus possible de tomber sur deux jeux d’équipes à la suite (brouille œufs, balle qui tombe, maudit, etc …), les jeux « attrape queues » aussi bien en individuel qu’en équipe sont réduit à 1 minute 30 au lieu de 2 minutes et enfin le nombre maximal de joueurs sur chute montagneuse est bloqué à 15 joueurs.

Pour rappel, Fall Guys : Ultimate Knockout est disponible sur PC (Steam) ainsi que sur PlayStation 4, où il est offert aux abonnés du programme PlayStation Plus durant le mois d’août.