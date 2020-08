On n’arrête décidément plus Fall Guys : Ultimate Knockout. Après avoir annoncé que le titre s’était écoulé à 2 millions d’exemplaires sur Steam en à peine quelques jours, les développeurs nous annoncent aujourd’hui une autre bonne nouvelle.

Dès demain, le jeu accueillera sa première mise à jour. Au programme, énormément de bugs corrigés (notamment celui qui empêche de gagner même une fois la couronne attrapée) mais surtout, une nouvelle épreuve. Nouvelle ? Pas tout à fait puisqu’elle était en fait présente dans la bêta mais pas dans le jeu final. Désormais prête à l’emploi, elle arrivera demain également.

🚨 We’re about to drop a new level into rotation!!! 🚨

Jump Showdown – A fan-favourite from the beta! 👑

We’ll be adding it in our first update TOMORROW!

Patch-notes in the thread 😗👌

More new levels will be coming soon – along with new features & costumes 👀 pic.twitter.com/zQ4hOI70MP

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 11, 2020