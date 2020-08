Avec ses deux millions de ventes sur Steam et sa « gratuité » via le service PlayStation+ de Sony, Fall Guys a connu un démarrage difficile suite aux nombreuses connexions inattendues. Aujourd’hui, l’équipe offre une compensation pour remercier la patience des joueurs.

Ainsi, en vous connectant au jeu, votre inventaire se verra automatiquement agrémenté d’un costume de cactus de rareté légendaire en plus de 5000 kudos, la monnaie du jeu.

While we were fighting to keep the servers up and running last week, we promised we’d figure out a way to compensate the community for being so awesome and bearing with us!

We’re pleased to announce we’re gifting you all this Legendary Prickles costume and 5,000 kudos! pic.twitter.com/vsyXEqS1Tg

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 13, 2020