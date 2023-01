Fabledom vous invite à créer votre propre royaume de contes de fées

Bien qu’étant un éditeur français, Dear Villagers ne se cantonne pas aux frontières de notre pays pour aller chercher les titres qui rempliront son catalogue à venir. C’est du côté de la Suède que l’on embarque aujourd’hui avec un tout nouveau studio créé répondant au nom de Greena Games et développé par deux personnes uniquement. Le duo vient justement de dévoiler son premier projet qui se nomme Fabledom, un city-builder tout coloré qui nous place aux commandes de notre propre royaume.

Faites pousser votre empire

Oubliez les gratte-ciels et les tours imposantes de notre époque ainsi que toutes les autres constructions futuristes que l’on peut habituellement voir dans le genre : Fabledom prend le pari de nous plonger en plein conte de fée pour offrir une expérience aussi ludique qu’apaisante.

Vous pourrez ainsi créer votre propre royaume en faisant pousser de terre des châteaux et des villages que vous pourrez décorer à l’envie, afin d’allier le bon goût et l’aspect pratique pour vos sujets. Qui dit conte de fées dit également méchant à défaire, ce qui veut dire que vous devrez vous constituer une armée pour protéger votre royaume contre vos voisins malintentionnés. Fabledom n’oubliera pas non plus d’y glisser quelques intrigues politiques avec des mariages en vue, qu’ils soient là par amour ou par opportunisme.

Pour le moment, Fabledom est uniquement annoncé sur PC et dispose maintenant de sa page Steam.