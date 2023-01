Fabledom

Fabledom est un city-builder de type fantasy développé par Greena Games et co-édité par Dear Villagers et Doyoyo Games. Promettant de proposer une expérience accessible et intuitive pour le genre tout en puisant ses inspirations dans les jeux The Settlers, Foundation ou encore Kingdoms and Castles, ce titre invite les joueurs et les joueuses à bâtir et gérer leur propre royaume féérique.