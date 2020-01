Exit the Gungeon fait son entrée sur PC et consoles

On vient d’entrer en 2020 et voilà que Dodge Roll nous parle de ses projets pour cette année.

Quoi de neuf dans le Gungeon?

Plusieurs choses ! Tout d’abord, les développeurs tiennent à nous prévenir de la sortie d’Exit the Gungeon sur PC et consoles. Suite à Enter the Gungeon, ce qui est assez logique, ce jeu nous mettra au défi de remonter littéralement tout le donjon pour retrouver notre liberté. Sorti sur Apple Arcade en fin d’année 2019, Exit the Gungeon devrait faire bientôt son entrée sur nos plateformes favorites.

Bien qu’annoncée précédemment, le développeur nous rappelle la sortie d’une borne d’arcade dédiée à Enter the Gungeon: House of the Gundead, un fps/dungeon crawler. Avec une apparence très stylisée, cette machine est actuellement en vente pour 5000$ unité. La livraison étant prévue pour le premier trimestre de 2020.

Enfin dernière nouvelle postée sur le compte Twitter de Dodge Roll, on apprend qu’Enter the Gungeon viendrait de dépasser les 3 millions de copies vendues. Ce qui annonce un futur bien sympathique pour ce studio indépendant.