Exit the Gungeon

Exit the Gungeon est un shoot'em up, développé par Dodge Roll et édité par Devolver Digital, faisant suite à Enter the Gungeon. Dans cette suite, le Gungeon devient un paradoxe et s'écroule sur lui-même. Frayez-vous un chemin à travers un dédale sans fin de salles en tout genre et améliorez votre arme pour faire un maximum de dégâts sur vos ennemis.