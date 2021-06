Epic Games Store : Sonic Mania et Horizon Chase Turbo sont offerts

Toutes les semaines, l’Epic Games Store vient nous gâter avec des jeux offerts sur la boutique. La semaine dernière, on a eu droit au très bon Overcooked 2 pour jouer entre amis, et on savait déjà ce qui nous était réservé pour cette semaine, à savoir Sonic Mania et Horizon Chase Turbo.

Deux jeux portés sur la nostalgie

Les deux titres dont désormais gratuits, et il est possible de les récupérer sans payer un centime de plus en se rendant sur l’Epic Games Store. Sonic Mania vous permettra de replonger en enfance pour revivre le feeling des jeux Sonic classiques, tandis que Horizon Chase Turbo vous offrira aussi un peu de nostalgie avec un jeu de courses à l’ancienne.

Ces deux jeux sont à récupérer sur l’Epic Games Store avant le 1er juillet à 17 heures. La semaine prochaine, c’est The Spectrum Retreat qui sera offert.