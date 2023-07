L’Epic Games Store lance ses soldes d’été avec des « Récompenses Epic » qui passent de 5% à 10%

Jusqu’à -75% sur de gros jeux

Avec le Summer Sale, l’Epic Games Store propose dès maintenant une sélection de jeux en promotions. En outre, le système de récompenses de la firme, « les Récompenses Epic », passe à 10% (au lieu des 5% habituels). Pour expliquer simplement, sur chaque achat effectué sur l’Epic Games Store (les microtransactions incluses), vous récupérez 10% de la somme qui est ensuite crédité sur un solde de récompenses. Après 14 jours, il vous sera possible de profiter de cette somme sur la plateforme afin de bénéficier de réductions.

L’évènement est prévu pour durer jusqu’au 3 août prochain alors n’hésitez pas s’il vous reste encore du budget pour vos achats de jeux sur PC. On peut notamment retrouver de gros titres en promotions comme Dead Island 2 à -25%, Red Dead Redemption 2 à -67%, Crime Boss: Rockay City à -30%, Outlast Trials à -15%, Star Trek Resurgence à -30% ou encore GTA V : Edition Premium à -50%.

N’oubliez pas non plus que vous pouvez toujours récupérer des jeux gratuitement chaque semaine. En ce moment vous pouvez profiter de The Elder Scolls Online et de Murder by Numbers. La semaine prochaine, nous aurons droit à Homeworld Remastered Collection et Severed Steel. Vous pouvez aussi utiliser notre code créateur « ActuGaming » pour nous soutenir.