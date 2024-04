En 2023, le grand public a principalement joué à des jeux qui sont sortis il y a plusieurs années

Les habitudes du grand public ne bougent pas

Même si des titres comme Hogwarts Legacy ou Baldur’s Gate 3 cartonnent en s’écoulant à des millions d’exemplaires lors de leur sortie, le temps de jeu qui leur est alloué par la majorité du grand public représente finalement peu de choses. On l’a vu avec le classement des jeux PlayStation les plus joués en 2023, et on le constate à nouveau avec cette étude.

On apprend par exemple que 80% des jeux joués en 2023 représentent en réalité un petit groupe de 66 jeux seulement. Sur ces titres, on retrouve bien évidemment Fortnite, Roblox et tous les jeux service populaires auxquels vous pouvez penser. D’ailleurs, 60% des jeux joués sont sortis depuis au moins six ans, preuve que le public – dans un sens très large qui ne compte pas les initiés – s’en tient à des jeux dont le contenu est régulièrement renouvelé d’année en année. Sur les jeux récents, il faut aussi compter les franchises annuelles comme EA Sports, qui comptent pour 23% du temps de jeu sur les titres sortis dans l’année ou dans les mois précédents.

Si l’on prend en compte le top 10 des jeux les plus joués l’année dernière sur chaque plateforme, seuls Hogwarts Legacy, Zelda: Tears of the Kingdom et Starfield parviennent à représenter les sorties de l’année 2023 (en écartant les franchises annuelles).

Un rapport qui va dans le sens d’une certaine inquiétude chez les grands patrons de l’industrie, qui ne voient pas le socle de consommateurs s’agrandir au fil des ans. Encore faut-il se faire à l’idée qu’une croissance infinie n’est de toute façon qu’une chimère.