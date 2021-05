Comme dans la plupart des autres épisodes de la série Resident Evil, Resident Evil Village propose de récolter de nombreux trésors au fil de l’aventure. Ces trésors peuvent notamment vous servir à obtenir de l’argent qui pourra être dépensé chez le marchand. Voici où trouver tous les trésors dans Resident Evil Village.

Où trouver tous les trésors dans Resident Evil Village ?

Héritage de Luiza

Emplacement : Une fois sorti du château Dimitrescu, vous pourrez revenir dans la maison de Luiza pour trouver un coffre à l’entrée contenant le collier de Luiza. Il faut alors l’inspecter par deux fois pour récupérer la clé de Luiza. Une fois en votre possession, dirigez-vous vers la zone du Chemin Sacré. C’est par là que le joueur revient au village après avoir vaincu Lady Dimitrescu. À l’entrée de la zone, vous trouverez une ouverture dans le mur à gauche. À l’intérieur, un coffre placé sur une table se démarquera du décor, utilisez la clé de Luiza pour l’ouvrir et obtenir la Coupe de Cesare .

Trésor des Beneviento

Emplacement : Une fois sorti de la maison de Beneviento et retourné au village, dirigez-vous vers le cimetière pour provoquer l’apparition de quelques monstres. Une fois vaincus, une tombe à proximité vous ouvrira ses portes. Récupérez le morceau de stèle au sol. Retournez alors dans la zone de la maison de Beneviento et progressez jusqu’au bout de celle-ci pour rejoindre l’icône du coffre sur la carte. Préparez cependant vos munitions car un gigantesque ogre vous y attend et il vous faudra mettre le paquet pour le faire tomber. Vous récupérez sur sa carcasse la Grande Hache Cristallisée. Il ne vous restera plus qu’à interagir avec la tombe centrale pour y insérer le morceau de stèle manquant et ainsi récupérer le Calice de Berengario.

Collection du Maestro

Emplacement : Pour récupérer ce trésor, rendez-vous dans la maison au centre du village indiquée par un coffre au trésor. Tirez sur le cadenas du portail afin de rentrer dans la demeure. Vous devrez être équipé de la clé du Luthier pour pouvoir ouvrir la porte d’entrée de la demeure. Cette clé est récupérable après avoir battu Angie. En effet, dans les jardins il est possible de trouver un cabanon dans lequel se trouve la fameuse clé. Ouvrez la porte d’entrée et pénétrez dans la maison du luthier pour découvrir une armoire avec un cadenas présentant un code à six chiffres. Il est possible de trouver ce dernier sur un dessin accroché au mur de la cuisine. Voici la combinaison : 270917. Vous trouverez à l’intérieur du meuble l’Acier Hræsvelgr ainsi que 10000 Lei.

Arme du moulin à eau

Emplacement : Après être revenu au village et avoir fini la maison de Beneviento, ouvrez le portail scellé avec la clé fœtus à six ailes sur la place du village où se trouve le duc. Une courte cinématique vous introduira au monstre de la zone. Ethan se réfugiera alors dans une maison avec une note stipulant qu’une arme surpuissante se trouve dans le moulin à eau. Évitez de vous faire repérer par le monstre et descendez la pente puis remontez le cours d’eau pour rejoindre le moulin avec une icône de trésor sur votre carte. Déverrouillez la porte avec la clé de fer forgée et récupérez le lance-grenade GM79 sur la table devant l’entrée. L’élimination du quadrupède qui rôde dans cette partie du village ne sera plus qu’une formalité avec cette arme.

Arme cachée de Moreau

Emplacement : Une fois Moreau battu, ne retournez pas au village mais déverrouillez le portail en face du moulin grâce à la manivelle. Progressez jusqu’à une bâtisse dans une zone où vous attendent lycans et autres monstres volants. Faites le tour de la maison jusqu’à trouver un trou dans les murs en briques rouges. Éliminez le lycan à l’intérieur et récupérez le M1851 Wolfsbane.

Trésor de la rive

Emplacement : Après avoir vaincu Moreau et être retourné au village équipé de la manivelle, dirigez Ethan vers le Chemin Sacré, zone par laquelle le joueur est retourné au village depuis le château de Dimitrescu. Ne traversez pas le pont mais descendez plutôt sur la passerelle à droite afin d’activer le pont-levis grâce à la manivelle. Empruntez alors celui-ci et prenez le bateau qui se présente à vous pour remonter le cours d’eau. Une fois au ponton, descendez du bateau pour observer une porte en bois à double battant sur une légère colline. Ouvrez les portes et une énigme de la même thématique que les brasiers de la Salle de Guerre se présente à vous. Pour la solution de cette énigme, on vous renvoie vers notre guide dédié à ce sujet.

Butin de l’ogre

Emplacement : Une fois que vous avez déverrouillé le portail du village qui mène vers la forteresse avec la clé fœtus à six ailes, suivez le passage de gauche pour rejoindre la scierie. Contournez le bâtiment par la gauche puis tirez sur le cadenas qui ferme le portail. Continuez pour trouver un cochon sauvage ainsi que l’entrée du bâtiment. Progressez jusqu’à rentrer dans une salle avec un ogre. À l’opposé se trouve un portail rouge avec trois cadenas sur lesquels il faudra tirer avec votre revolver. Un peu plus loin se trouve un coffre contenant le trésor de la zone : l’ange de Nichola.

Trésor de la forteresse

Emplacement : Juste après avoir vaincu le boss de la forteresse et récupérer le bocal, dirigez-vous vers les escaliers descendants. Au bout de ces escaliers sur votre gauche se trouvera le trésor de la forteresse : Plat de Guglielmo.

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.