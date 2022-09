Si vous recherchez des Scarabées dans Genshin Impact, c’est probablement parce que vous souhaitez optimiser votre Cyno, que vous ayez déjà le personnage ou non. Cette nouvelle ressource est accessible dans la région désertique de Sumeru, mais pour en trouver, il faudra bien ouvrir l’œil, tant ces petites bestioles sont toutes petites. Voici où trouver des Scarabées dans Genshin Impact.

Où trouver des Scarabées dans Genshin Impact ?

Pour trouver un Scarabée à Sumeru, il vous faudra beaucoup de patience. On peut littéralement parler de grain de sable dans le désert, tant ces petites créatures sont difficiles à percevoir, même dans la vaste étendue vide de cette zone. Il faudra principalement les chercher près de la grande pyramide et dans les grandes étendues de sable, mais aussi en souterrain, même si on en trouve un peu partout dans le désert (plus de soixante par cycle).

Ci-dessus, vous trouverez une carte (magnifiquement annotée sur Paint) qui entoure les zones où vous trouverez le plus de Scarabées au mètre carré. Vous pouvez en récupérer plusieurs dizaines en vous limitant à ces zones.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.