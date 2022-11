Accueil » Guides » Comment obtenir Miaous de Galar – Pokémon Écarlate et Violet

Parmi les Pokémon que vous pouvez obtenir dans Pokémon Écarlate et Violet, certains seront uniques. En mettant de côté les légendaires, il peuvent être récupérés via des PNJ du jeu. Voici un petit guide qui vous indique comment récupérer un Miaouss de Galar.

Comment récupérer un Miaouss de Galar dans Pokémon Écarlate et Violet

Le jeu vous met dans la peau d’un écolier et en tant que tel, vous allez devoir assister à des cours qui vous en apprennent plus sur les mécaniques de jeu et l’univers en général. Afin d’obtenir le Miaouss de Galar, il va vous falloir d’abord assister à tous les cours de langue du professeur Salvio.

Pour augmenter votre affinité avec lui via des dialogues au sein de l’académie, il va vous falloir compléter le cursus entier, autrement dit chaque cour, un contrôle à la moitié de votre cursus et enfin l’examen final. Après cela, il vous faudra lui parler plusieurs fois pour déclencher différents dialogues (utilisez le panneau de l’école en cherchant les « ! » avec l’icône du professeur).

Une fois que vous vous êtes totalement rapproché de Salvio, celui-ci vous offre généreusement un Miaouss de Galar. Ce Pokémon ne peut être obtenu que de cette façon alors n’hésitez pas à faire des œufs pour faire prospérer l’espèce dans tout Paldea. Pour trouver plus de Pokémon rares et dénicher d’autres soluces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.