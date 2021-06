Electronic Arts retire plusieurs jeux Need For Speed des boutiques dématérialisées

La durée de vie des jeux dématérialisées n’est pas éternelle, et c’est sans doute cela qui effraie le plus une bonne partie des joueuses et joueurs qui préfèrent le physique. Il arrive qu’avec les années, certains jeux ne soient plus mis en vente ou retirés des magasins en ligne, et c’est justement ce qu’il se passe du côté d’Electronic Arts et de la licence Need For Speed, comme l’annonce le community manager du Reddit officiel de la série.

Direction la casse

Depuis aujourd’hui, certains jeux de la licence Need For Speed ne peuvent plus être achetés dans les boutiques dématérialisées. Il s’agit certes de vieux titres, mais il est toujours dommage de voir disparaitre la possibilité de se procurer ces jeux en ligne. Voici les épisodes concernés :

Need for Speed Carbon

Need for Speed Undercover

Need for Speed The Run

Need for Speed Shift

Need for Speed Shift 2: Unleashed

Les magasins in-game de ces jeux sont aussi coupés, tandis que leur mode online va subsister jusqu’au 31 août prochain avant de fermer définitivement. Si vous possédez ces jeux, vous pourrez évidemment les retélécharger, seule la possibilité de les acheter n’est plus disponible.

On attend maintenant des nouvelles du prochain épisode de la série, qui a été mis en pause suite aux problèmes de développement de Battlefield 6.