Electronic Arts ouvre un nouveau studio basé à Seattle spécialisé dans les FPS

Il y a quelques mois, on apprenait que Electronic Arts ouvrait un nouveau studio qui allait être à l’œuvre sur un jeu d’aventure en monde ouvert. EA remet le couvert aujourd’hui en annonçant la naissance d’un autre studio, pour d’autres projets, avec une pointure du milieu à sa tête.

Hey everyone, I’m very excited to announce that I’ve joined @EA as a Game Director, building a new studio in the Seattle area working on first-person games. I can’t wait to share more about what we’re creating! pic.twitter.com/GnfVFNLSaW

— Marcus Lehto (@game_fabricator) October 19, 2021