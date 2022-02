Electronic Arts : Les NFT ne sont pas une priorité pour l’éditeur pour l’instant

Les NFT sont au cœur de nombreux débats en ce début d’année 2022. Nombreux sont les éditeurs ou studios à avoir exprimé leur intérêt sur ce nouveau commerce, mais ils sont aussi nombreux à avoir fait face à un retour de bâton de la part de leurs communautés, qui exprimaient leur hostilité envers la pratique. En témoigne le tout récent exemple de Team 17, qui a fait machine arrière sur son envie de NFT après les retours négatifs de ses partenaires. Electronic Arts avait exprimé son intérêt pour les NFT lors de son bilan du deuxième trimestre de cette année fiscale, mais un trimestre plus tard, le discours n’est plus totalement le même.

EA y va doucement

Lors de son bilan du troisième trimestre pour l’année fiscale 2022/2023, le PDG d’EA, Andrew Wilson a tenu a préciser que ce nouveau marché est quelque chose qui fait l’objet de beaucoup de spéculations pour le moment, et que la situation doit être évaluée avec précaution. Il rappelle que ce n’est pas quelque chose dans lequel EA s’investit pleinement, tout ne fermant pas la porte (propos relayés par VGC) :

« Je crois que le fait de collectionner continuera d’être une partie important de notre industrie, des jeux et des expériences que nous offrons à nos joueurs. Que cela fasse partie des NFT ou de la blockchain, cela reste à voir. Et je pense que la façon dont nous pensons est d’offrir la meilleur expérience utilisateur possible. Et donc, nous évaluerons cela au fil du temps, mais pour le moment, ce n’est pas quelque chose sur lequel nous nous concentrons. »

Les dernières débâcles autour du modèle ont forcément été scrutés de près par EA, qui va donc prendre des précautions avant de savoir s’il compte s’investir ou non sur le marché des NFT.