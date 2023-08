Electronic Arts va prochainement fermer les serveurs de Crysis 3, Dante’s Inferno et Dead Space 2

La fin du support en ligne pour trois titres

Les trois jeux touchés par cette fermeture sont donc Crysis 3, Dante’s Inferno et Dead Space 2, des titres sortis il y a environ une décennie et dont les mondes en ligne n’étaient plus vraiment utilisés.

Après tout, Dante’s Inferno était principalement joué en solo malgré son mode coopération, et le mode en ligne de Dead Space 2 n’était pas le principal attrait du titre. L’annonce fait un peu plus de mal à Crysis 3, mais le jeu en ligne n’était pas non plus très populaire puisqu’il était même absent du remaster.

Voici les dates de la fermeture des serveurs pour ces jeux, ainsi que les plateformes concernées :

Crysis 3 (Playstation 3, Xbox 360, Xbox One, Steam, EA App) : 7 septembre

Dead Space 2 (PC, PlayStation 3, Xbox 360) : 8 décembre

Dante’s Inferno (PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360) : 8 décembre

Si vous teniez réellement à rejouer aux modes en ligne de ces jeux et sur ces plateformes, vous n’avez donc plus que quelques semaines pour le faire.