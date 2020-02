Electronic Arts : l’éditeur ne sera pas présent à la GDC 2020

La liste des annulations à la PAX East et la GDC (Game Developers Conference) s’allonge au fur et à mesure que les semaines passent. Après Sony et Kojima Productions, c’est cette fois l’éditeur Electronic Arts qui annule sa venue à la GDC 2020 pour cause de coronavirus.

Coup dur pour la GDC

Et c’est nos confrères de Gamespot qui sont à l’origine de cette nouvelle. En effet, Electronic Arts s’est exprimé sur le sujet par l’intermédiaire d’un communiqué, envoyé aux journalistes du média américain :

Après avoir suivi de près la situation globale du coronavirus ainsi que la récente flambée des cas dans de nouvelles régions du monde, nous avons décidé de prendre des mesures afin de protéger nos employés, incluant une restriction sur les voyages non-essentiels. En conséquence, nous annulons notre venue à la GDC 2020.

Un coup dur pour la GDC 2020 qui, nous vous le rappelons, aura lieu à San Francisco du 16 au 20 mars. Espérons que ces annulations en série n’aboutisse à une annulation pure et simple de l’événement !