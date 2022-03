Elden Ring : Quand le jeu s’invite dans Tekken 7 via un mod, Katsuhiro Harada réagit

Avec le succès d’Elden Ring, il fallait s’attendre à voir des mods plus ou moins improbables débarquer pour le jeu. Mais le titre de Bandai Namco a même donné de l’inspiration aux modders d’autres jeux, comme Tekken 7. Le modder Ultraboy s’est en effet attelé à représenter les personnages iconiques d’Elden Ring dans le jeu de combat, avec un résultat bluffant. Peut-être même trop bluffant, en tout cas pour Katsuhiro Harada, réalisateur et producteur de Tekken 7.

Um … Sure, Elden is a Bandai Namco-funded title, and I was the production general manager in charge of Elden, so it's not irrelevant … it's ridiculously well-made mod but plz stop it lol https://t.co/ISlXLrjfhM

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) March 31, 2022