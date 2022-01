Elden Ring : Hidetaka Miyazaki donne son avis sur la difficulté dans les jeux

Vaste débat qui ne cesse d’enflammer les réseaux sociaux, la question de la difficulté dans les Souls-like promet d’alimenter encore de nombreuses conversations lors de la sortie d’Elden Ring. Entre deux ou trois avis tranchés de quelques twittos, Hidetaka Miyazaki, créateurs des Souls, donne sa propre opinion sur le débat et sur sa perception du challenge proposé dans ses jeux, à l’occasion d’une interview publiée sur le PlayStation Blog.

Alors, mode Facile ou pas ?

Si la question de la mise en place d’un mode Facile dans les Souls-like, et plus particulièrement les jeux de FromSoftware, a été beaucoup posée, on a finalement peu entendu Hidetaka Miyazaki s’exprimer à ce sujet. Voici justement ce qu’il a à en dire :

« C’est une discussion valable. J’ai l’impression que notre approche de ces jeux, et pas seulement d’Elden Ring, est de les concevoir pour encourager le joueur à surmonter l’adversité. Nous n’essayons pas de forcer la difficulté ou de rendre les choses difficiles juste pour le plaisir. Nous voulons que les joueurs soient rusés, étudient le jeu, mémorisent ce qui se passe et apprennent de leurs erreurs. Nous ne voulons pas que les joueurs aient l’impression que le jeu est injustement punitif, mais plutôt qu’il y a une chance de survivre à une rencontre difficile et de progresser. Nous comprenons que les Souls sont régulièrement associés à des niveaux de difficulté impossibles avec des barrières peu accessibles. Mais nous essayons de concevoir les jeux pour rendre ce cycle d’échecs et de réussites agréable en soi. »

A propos d’Elden Ring, qui offre une approche plus ouverte et donc quelque peu plus accessible, il déclare :

« Dans Elden Ring, nous n’avons pas intentionnellement essayé de réduire la difficulté du jeu, mais je pense que plus de joueurs finiront le jeu cette fois. Comme je l’ai mentionné, le niveau de liberté du joueur pour progresser dans le monde, ou le fait de pouvoir revenir plus tard sur un challenge, sont des éléments qui, selon moi, aideront les gens à traverser le jeu à un rythme plus tranquille. »

Il continue en précisant que l’accès au multijoueur a été facilité afin de recevoir de l’aide plus facilement, et ajoute que les options de discrétion permettent de passer certains défis plus facilement qu’en passant par la case action.

Bref, s’il n’est toujours pas question d’un mode Facile dans les jeux du studio, ce dernier est loin de faire la sourde oreille, et entend proposer des solutions alternatives. Reste à voir si cela suffira à certains pour apprécier le jeu sans se retrouver face à un mur.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus.