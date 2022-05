Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes confirme sa version Switch

Après sa campagne Kickstarter largement réussie, le doute planait sur une éventuelle sortie de Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes sur Switch. C’est désormais confirmé, le successeur spirituel de Suikoden aura bien droit à sa version sur la console hybride de Nintendo.

Switchkoden

Rabbit & Bear Studios, créé par d’anciens membres ayant travaillés sur la franchise Suikoden dont son créateur Yoshitaka Murayama, avait alors annoncé que le jeu sortirait sur toutes les consoles, en précisant toutefois : « et la prochaine console de Nintendo ». Ayant attendu suffisamment longtemps pour voir venir (à moins d’une annonce surprise par Nintendo au cours de l’année), les développeurs ont finalement donné le feu vert pour cette version Switch.

Voici ce que l’équipe déclare sur la page kickstarter du jeu :

C’est exact ! Compte tenu des spéculations récentes sur la Nintendo Switch et des itérations potentielles de la prochaine génération de Nintendo, nous voulions jouer la sécurité et étudier les options dont nous disposions avant de nous engager pleinement dans une version Nintendo Switch. Mais maintenant, l’attente est terminée et nous sommes ravis de confirmer qu’Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes débarquera également sur Nintendo Switch !

Par ailleurs, le « companion game » Eiyuden Chronicle Rising, est sorti récemment sur toutes les plateformes dont la Switch. Sachant qu’il est lié à Hundred Heroes en tant que prequel, il aurait été bizarre de ne pas avoir accès à « sa suite » sur la même plateforme.

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes sortira en 2023 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC, et Switch.