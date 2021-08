eFootball profite de la Gamescom pour montrer son gameplay et préciser ses nouveautés

Konami nous avait annoncé qu’il serait présent lors de la Gamescom 2021 afin de donner plus de nouvelles sur les jeux Yu-Gi-Oh!, mais aussi sur eFootball. Le virage opéré par la licence, anciennement connue sous le nom de PES, fait poser des questions à beaucoup de monde, et c’est pourquoi l’éditeur nous donne aujourd’hui plus de détails sur ce prochain free-to-play.

Quelques features absentes au lancement

Parmi les grandes améliorations voulues dans cet épisode, on retrouvera un meilleur contrôle des défenseurs, avec des dribbles et des feintes qui viendront un peu pimenter le duel. Cependant, on nous apprend que cette fonctionnalité ne sera ajoutée qu’après le lancement, tout comme le support de la DualSense 5 avec les retours haptiques et les gâchettes adaptatives.

Même choses pour les « coups tranchants », des tirs spéciaux qui serviront de centres, de lobes, ou de tirs, mais qui ne seront pas disponibles au lancement. On comprend un peu mieux pourquoi l’éditeur a précisé que le jeu serait plus ou moins une démo au lancement.

Niveau défense, il sera aussi possible de se jeter sur le ballon pour arrêter sa trajectoire. On nous fait bien comprendre que le 1 contre 1 sera au coeur de l’expérience, notamment grâce à la technologie Motion Matching, qui permettra de mieux gérer les duels et les éventuelles fautes. Par ailleurs, lors des duels, la caméra se rapprochera pour mieux apprécier la confrontation.

On nous promet également des améliorations concernant l’IA lorsque celle-ci n’a pas le ballon, mais aussi sur la physique du ballon, sur les mouvements des joueurs, etc.

eFootball sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dans le courant de cet automne, et arrivera plus tard sur les plateformes mobiles.