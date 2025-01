Ecco the Dolphin pourrait revenir dans un nouveau jeu, SEGA enregistre à nouveau la marque

Ecco sort enfin des abysses

Ecco the Dolphin a beau avoir eu droit à quelques successeurs spirituels comme Jupiter & Mars, aucun nouveau vrai épisode n’est sorti ces 24 dernières années, le dernier opus datant de 2000 (avant qu’un autre épisode soit annulé en 2001). On ne pensait donc pas que SEGA allait à nouveau s’intéresser à la série, mais Gematsu a pu repérer que l’éditeur avait enregistré les marques « Ecco » et « Ecco the Dolphin » au Japon le 27 décembre dernier, le listing n’étant apparu publiquement que cette semaine.

On ignore si SEGA a simplement voulu préserver à nouveau les droits sur cette marque ou s’il compte travailler à nouveau sur cette série qui aura été l’une des licences marquantes de la Mega Drive. Puisque l’éditeur semble enclin à faire revivre les vieilles gloires de son catalogue, on pourra parier qu’il s’agit d’un nouveau projet. Récemment, Ecco the Dolphin a disparu des boutiques en ligne au même titre que de nombreux autres jeux SEGA. Il pourrait donc aussi s’agir d’une remasterisation ou d’une compilation des anciens jeux de la série.

Pour le moment, SEGA n’a pas confirmé ses intentions. On se réjouira simplement de voir que cette licence n’a pas été totalement oubliée.