EA Sports UFC 4 et son logo en fuite, une annonce pour bientôt

Bien que l’E3 ait été annulé, le mois de juin s’annonce riche en surprises et en événements. Les festivités seront d’ailleurs nombreuses ces prochains jours comme la présentation des premiers jeux PS5 ou encore l’Escapist Indie Showcase. Electronic Arts proposera également sa propre conférence la semaine prochaine, mais une annonce semble avoir été dévoilée un peu trop tôt, celle d’un EA Sports UFC 4.

On retourne sur le ring

C’est une mise à jour des serveurs PlayStation Network qui met la puce à l’oreille. PS4Patches, un outil qui détecte automatiquement les mouvements sur la boutique, a laissé apparaître le logo d’un certain EA Sports UFC 4 encore non annoncé. Le visuel permet de distinguer un patch appelé « Community Feedback Environment » et permet très clairement d’apercevoir le logo du prochain jeu de sport d’EA.

Peu de doute possible donc, et il ne reste plus qu’à attendre confirmation, probablement lors de la conférence Electronic Arts qui aura lieu la semaine prochaine, dans la nuit du 18 au 19 juin. Rappelons que la division EA Sports prévoit quatre jeux de sport d’ici mars 2021, avec FIFA 21, Madden NFL 21 et NHL 21 déjà confirmés. Il semblerait que l’on ait trouvé notre dernier inconnu.