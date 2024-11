EA Sports FC 25 : Voici les joueurs et joueuses de l’évènement Centurions

Evènement Centurions !

EA Sports FC 25 vient de dévoiler les cartes spéciales pour l’évènement que tout le monde attendait. Des joueurs et joueuses qui ont marqué le foot ou qui le marquent encore aujourd’hui. Petite nouveauté cette année, les cartes Centurions ne célèbrent plus que celles et ceux qui ont dépassé les 100 buts ou 100 passes décisives, elles mettent également en lumière celles et ceux qui ont dépassé les 100 matchs. Voici la liste des joueurs et joueuses actuels :

Rodri (92)

Hansen (92)

Lautaro Martinez (91)

Donnarumma (90)

Son (89)

Modric (89)

Renard (89)

Rafael Leao (88)

Bruno Fernandes (88)

Sinclair (88)

Muller (87)

Tah (87)

Schuller (87)

McCabe (86)

Jesus Navas (86)

Ferran Torrs (86)

Koke (85)

Gerard Moreno (85)

Lobotka (85)

Mancini (85)

Can (84)

McKennie (84)

Bard (84)

Arnau Martinez (84)

Danso (84)

Et maintenant, faites place aux Icônes que vous allez pouvoir packer :

Beckham (91)

Ribery (91)

Foudy (91)

Van Nistelrooy (90)

Schweinsteiger (89)

Nedved (89)

Van der Sar(89)

Laudrup (89)

Crespo (88)

Zambrotta (87)

Campbelle (87)

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.