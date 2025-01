EA Sports FC 25 dévoile la Team Of The Year, les attaquants dans les packs

TOTY !

L’équipe type de l’année est enfin là, les meilleurs joueurs et joueuses plébiscités par la communauté. Voici la liste complète de l’équipe TOTY masculine et la TOTY féminine ainsi qu’une petite équipe TOTY Icône qui vous fera plus que plaisir, à n’en pas douter. En vrac car, on ne va pas se mentir, on serait tous content de packer n’importe quelle carte. A noter que seuls les attaquants et attaquantes sont actuellement dans les packs pendant quelques jours, suivront les milieux, puis les défenseurs et le gardien, et enfin ce sera l’équipe complète.

Vinicius (97)

Rodri (97)

Bellingham (97)

Hansen (97)

Smith (97)

Aitana Bonmati (97)

Mbappé (96)

Salah (96)

Van Dijk (96)

James (96)

Reiten (96)

Alexia Putellas (96)

Pelé (96)

Palmer (95)

Saliba (95)

Carvajal (95)

Karchaoui (95)

Renard (95)

Grimaldo (94)

Martinez (94)

Irene Paredes (94)

Bronze (94)

Berger (94)

Puskas (94)

Cafu (93)

Henry (93)

Koeman (91)

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.