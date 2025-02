EA Sports FC 25 : Début de l’évènement Grassroot Greats !

Grassroot Greats !

Un nouvel évènement fait son apparition sur EA Sports FC 25. Intitulé « Grassroot Greats« , celui-ci va mettre à l’honneur les joueurs passés et présents qui ont évolué dans des ligues locales, des programmes universitaires et des échelons inférieurs de la pyramide du football, avant d’éclater au plus haut niveau. Voici la liste des joueurs et joueuses actuelles :

Dybala (93)

Mac Allister (92)

Bruno Fernandes (92)

Chawinga (91)

Vardy (91)

Olise (91)

Araujo (91)

Grob (90)

Watkins (90)

David (89)

Fuhrich (89)

Williams (89)

Pickett (89)

Mahrez (89)

Calhanoglu (88)

Di Lorenzo (88)

Vicario (88)

Mpanzu (88)

Daly (88)

Zaccagni (87)

Garcia (87)

Pinnock (87)

Williams (87)

Ce n’est pas tout, en plus de faire revenir Maradona dans le jeu et de vous le proposer en évolution, vous allez pouvoir également packer des Icônes et des Héros. Vous allez donc pouvoir avoir : Maradona (96), Baggio (94), Foudy (93), Ribery (93), Wright (93), Drogba (92), Hamsik (91), Stam (91), Keane (90), Abedi Pelé (90) et Cahill (89).

