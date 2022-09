Dying Light 2 : Nouveau report pour le DLC Bloody Ties qui n’arrivera finalement que le 10 novembre sur PC et consoles

Mauvaise nouvelle pour les joueurs et les joueuses de Dying Light 2. Déjà repoussée à deux reprises en mai et août 2022, la sortie de Bloody Ties, le premier DLC majeur du jeu d’action et de survie horrifique de Techland, subit un troisième report consécutif et n’arrivera que le 10 novembre prochain sur PC et consoles.

We have taken the decision to postpone the launch of Bloody Ties until November 10th, to allow the team extra time to polish and squash bugs.

Are you dying to know more? Ask our dev team questions on Discord and they’ll answer this Friday 6pm CEST: https://t.co/Iyivc8uFWx

— Dying Light (@DyingLightGame) September 21, 2022