Dying Light 2 : Notre interview avec Tymon Smektala à propos du DLC Bloody Ties

Dying Light 2: Stay Human est sorti il y a huit mois environ et malgré des imperfections, il a su contenter les fans de parkour et de zombies avec son monde ouvert post-apocalyptique. Le titre a depuis eu droit à de nombreuses mises à jour pour corriger les problèmes, mais aussi pour apporter de nouvelles fonctionnalités comme le New Game +.

On rappelle que Techland a promis de supporter le jeu pendant au moins 5 ans avec des DLC gratuits mais aussi des payants. Le premier d’entre eux se nomme Bloody Ties et proposera plusieurs choses dont une nouvelle zone avec des combats en arènes. Malheureusement, ce DLC a été repoussé plusieurs fois. D’après les dernières nouvelles, il devrait sortir le 10 novembre prochain.

En attendant sa sortie, nous vous proposons d’en savoir plus sur ce nouveau contenu grâce à notre interview effectuée durant la Gamescom 2022 avec Tymon Smektala, Lead Game Designer de Dying Light 2.

Avant de parler du DLC, j’aimerais savoir ce qui vous a surpris le plus au niveau des retours peu après la sortie de Dying Light 2 ?

Les joueurs ont commencé à nous demander « Hey, donnez-nous plus de gore et plus de brutalité », c’était assez surprenant. Quand les joueurs demandent, en tant que développeur on se doit de leur offrir donc nous avons fait quelques mises à jour sur cet aspect durant les combats et je pense que Bloody Ties sera un nouveau pas dans cette direction. Vous pouvez espérer bien plus de décapitations et plus de sang à l’écran car Bloody Ties est la version la plus intense des combats de Dying Light 2.

À quoi peut-on s’attendre concrètement pour ce DLC en dehors des combats en arène ? En matière d’exploration ou d’histoire par exemple.

Le point de départ pour le DLC était le format en arène mais nous avons passé énormément de temps à le rendre meilleur et plus riche. Vous ne démarrez pas directement dans l’arène, nous sommes dans une zone de Villedor, la ville principale en monde ouvert, nous avons fait en sorte d’intégrer de nouveaux lieux à explorer sur cette carte. Vous allez rencontrer de nouveaux personnages qui vont vous engager dans l’histoire. Vous allez faire des choses pour eux et comprendre leurs conflits et leurs problèmes. Vous allez ainsi atterrir dans le Hall du carnage qui est un ancien opéra transformé en un lieu où se déroule le plus sanglant des tournois de ce monde post-apocalyptique.

Ce n’est pas seulement le bâtiment, c’est une petite carte mais remplie de secrets. Il y a donc les alentours où vous pouvez faire un peu de parkour. Vous allez aussi rencontrer d’autres personnages pour débloquer de nouvelles quêtes secondaires qui seront parfois scénarisées. Compléter l’histoire du DLC vous prendra 5 ou 6 heures environ et après vous avez le contenu annexe, des easter eggs, des choses cachées ect. Au fur et à mesure de la progression, vous avez accès à de nouveaux évènements dans le tournois. Il ne s’agit pas seulement d’enchainer des combats contre des vagues de zombies, nous avons fait en sorte que le format soit innovant donc vous pouvez vous attendre à de nombreux évènements variés dans ce DLC.

L’élément le plus cool d’entre tous sont les « Spectacles » qui prennent une forme de pièce de théâtre dont vous êtes l’acteur principal. Bien sûr, vous êtes bien armé donc ces représentations seront très sanglantes. Pour vous donner un exemple, l’un des spectacles est appelé « Prince des voleurs » et vous jouez Robin de bois devant dérober de l’or au shérif de Nottingham. Il y a toute une scénographie autour de la forêt et un château en arrière-plan. Vous devez ouvrir la porte bloquée, éliminer les gardes, trouver l’or… C’est une mini-histoire que vous allez jouer au sein de l’arène.

Ce n’est pas FIFA bien sûr mais il y aussi un système de foule qui réagira à ce que vous faîtes en temps réel. Elle pourra vous encourager ou bien vous huer si vous tombez par exemple. On veut vraiment donner une atmosphère particulière durant ces moments, également avec la musique qui sera différente selon les spectacles. Je pense que l’on a fait les choses biens et que ce ne sera pas juste « un autre DLC en arène ».

À partir de quand pouvons-nous débloquer le DLC ?

Le DLC est disponible après avoir fini le prologue du jeu. C’est très important pour nous car nous avons des joueurs qui ont déjà fini le jeu et qui sont dans leur New Game + mais nous avons aussi des gens qui viennent ou qui vont arriver en cours de route. Peut-être qu’ils n’ont pas fini le jeu ou qu’ils vont l’acheter pour les fêtes de fin d’année…, nous voulions faire en sorte de ne pas avoir besoin de finir le jeu pour avoir accès au DLC. C’était un challenge pour nous car nous devions nous assurer que le DLC soit équilibré pour une large partie des joueurs, mais nous avons fait en sorte que cela représente un défi pour tous types de joueurs.

Bloody Ties aura de nouvelles armes. Avez-vous des exemples sympathiques à partager avec nous ?

Il y aura beaucoup d’armes nouvelles, des machettes, marteaux, haches… L’une des armes les plus cools est la Manica. C’est une arme utilisée par les gladiateurs romains, une sorte de garde pour votre main gauche. Par contre, vu qu’il s’agit de notre monde post-apocalyptique, vous pourrez faire plus que bloquer des attaques avec. Vous allez pouvoir la crafter afin de la manipuler également pour des mouvements offensifs. Vous pouvez par exemple utiliser un style akimbo avec une main pour la défense et l’attaque en utilisant la Manica, et une autre avec une machette. Et bien entendu, une fois que vous débloquez la Manica avec le DLC, vous allez pouvoir l’utiliser dans le monde ouvert. Cela change vraiment l’expérience.

J’imagine que vous ne pouvez vraiment en parler maintenant mais entendez-vous l’appel massif des fans souhaitant un DLC dans la lignée de The Following ?

Oui ! Je pense que vous avons déjà prouvé que nous étions un studio très à l’écoute de nos fans et nous sommes parfaitement conscients des requêtes comme celle-ci. La seule chose que je peux dire, c’est qu’un DLC comme The Following sort généralement longtemps après la sortie d’un jeu. C’est quelque chose qui demande du temps. Pour l’instant, nous sommes concentrés sur Bloody Ties.

Nous remercions Tymon Smektala pour avoir répondu à nos questions. Dying Light 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le DLC Bloody Ties est attendu pour le 10 novembre prochain sur ces mêmes plateformes.