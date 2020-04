C’est par l’intermédiaire d’un tweet de Toshimasa Aoki, Product Manager chez PlayStation, que l’on apprend que la DualSense de chez Sony gardera bel et bien son port jack. Vous pourrez donc toujours brancher vos propres casques ou écouteurs directement à la manette.

La prise jack fidèle au poste

C’était une inquiétude que de nombreux joueurs exprimait sur les réseaux sociaux et différents forums. Mais voilà finalement tout le monde rassuré de savoir que la prise jack, bien que non visible sur les visuels exposés lors de la présentation surprise de la nouvelle manette PlayStation 5, sera belle et bien présente.