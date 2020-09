Dragon’s Dogma : Les doubleurs de la série Netflix à l’honneur dans un trailer

S’accaparant certaines licences vidéoludiques pour le plus grand plaisir des amoureux de ses contenus, la plateforme de streaming Netflix dévoilait il y a quelques temps son adaptation de Dragon’s Dogma. Une série animée qui fait beaucoup penser à Castlevania dans son aspect visuel. Cette semaine, en attendant la sortie, un nouveau trailer est apparu sur la toile.

Quid du casting ?

Après The Witcher, dont la saison 2 est en route, et en attendant l’adaptation de Devil May Cry, Netflix lancera dans quelques jours sa série Dragon’s Dogma. Un format plutôt prometteur, puisqu’il est réalisé, entre autres, par le studio à l’origine de la série Jojo’s Bizarre Adventure (elle aussi disponible sur la plateforme de streaming américaine, cela dit).

On se pose rarement la question du casting dans une série animée, et pourtant c’est bel et bien le sujet de ce second trailer. En effet, à défaut de nous en apprendre plus sur son scénario, cette nouvelle vidéo de près d’une minute quinze s’occupe de faire le listing des doubleurs des personnages principaux. Du coté des humains, cela va de soi, mais aussi… du dragon !

Rendez vous le 17 septembre prochain pour découvrir la série Dragon’s Dogma sur Netflix.