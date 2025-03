Dragon Quest I & II HD-2D Remake dévoilent un premier trailer de gameplay

La trilogie bientôt au complet

Après le succès critique et commercial de Dragon Quest III HD-2D Remake, on imagine que Square compte sur Dragon Quest I & II HD-2D Remake pour bien performer en 2025. Dans la continuité de Dragon Quest III HD-2D Remake, Dragon Quest I & II HD-2D Remake offrira de sublimes graphismes en HD-2D et une fidélité aux jeux d’origines. Nous avons ainsi droit à un trailer de gameplay nous donnant un aperçu des deux titres.

Pour rappel, Dragon Quest I nous dans la peau d’un héros solitaire chargé de sauver le royaume d’Alefgard du maléfique Dragonlord. Dragon Quest II, quant à lui, élargit l’univers en introduisant une équipe de trois personnages jouables, chacun avec ses propres compétences, et en proposant une carte du monde plus vaste ainsi qu’une histoire plus complexe. Comme pour le précédents, ces remakes apportent également des ajustements de gameplay pour moderniser l’expérience, tels qu’une interface utilisateur améliorée, des options de sauvegarde plus flexibles et une difficulté rééquilibrée.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake sortiront en 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch en 2025. On précise qu’il s’agira d’un pack contenant les deux jeux.